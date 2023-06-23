Россия не сможет отказаться от тополей

О том, что тополь вырабатывает много кислорода и очищает воздух от пыли, слышали более-менее все. Но каждый год раздаются призывы вырубить надоедливые деревья из-за тополиного пуха, который усугубляет аллергию на пыльцу и создает пожарную опасность. Генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов объяснил, из-за чего отказ от тополя маловероятен, и почему в этом нет ничего плохого.

Тополь идеален по соотношению цены и качества. За лето он способен «забрать» из воздуха десятки килограммов пыли, и вырабатывает столько же кислорода, сколько целая еловая аллея из восемнадцати деревьев. Поэтому его активно сажают в городах еще со времен СССР. Популярным его сделали не только природные свойства, но и бюджетность.

Цена саженца тополя в несколько раз ниже, чем у рябины, березы или ели, поскольку он быстро растет и не требует сложного ухода. В фазе активного роста тополь вытягивается на 2-3 метра в год. Для сравнения, береза за то же время вырастет примерно на метр, а липа или клен на полметра.

«Тополь на удивление живуч. Он не нуждается в удобрениях и растет в бедной почве, хорошо переносит мороз и засуху. Отдельный плюс — его «терпимость» к кронированию. Это необходимая, но травматичная для любого дерева процедура. Быстрый рост и неприхотливость тополя позволяют ему восстановиться и не погибнуть из-за обрезки ветвей, даже если она проведена с небольшими ошибками», – отмечает эксперт.

Еще одним фактором выбора деревьев для городской черты становится неблагоприятная антропогенная среда. Тополя сносно чувствуют себя рядом с заводами и автомагистралями. Вертикальная крона позволяет сажать деревья рядом друг с другом, создавая плотную зеленую ограду, которая отделяет улицу от пыльной проезжей части. С более раскидистыми деревьями этого сделать не получится.