Лучших друзей нет у трети иркутян

С мужчинами чаще дружат кладовщицы. С женщинами — немногочисленные мужчины, работающие главными бухгалтерами. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Мужчины чаще дружат с мужчинами (52%), а женщины — с женщинами (48%). Каждый третий представитель сильного пола и 36% женщин признаются, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения.

Молодежь чаще дружит с представителями своего пола. Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим верным товарищем является мужчина, и больше тех, у кого есть лучшая подруга. Среди зрелых мужчин меньше всего тех, кто может жить без друзей, среди женщин от 45 лет, наоборот, — больше всего. Чем старше жительницы Иркутска, тем меньше среди них тех, у кого есть задушевная подруга.

Среди представителей распространенных профессиональных групп настоящей мужской дружбой чаще других могут похвастаться менеджеры по закупкам (82%), программисты (63%) и менеджеры по работе с клиентами (62%).

Среди женщин дружба с представителями противоположного пола больше свойственна тем, кто работает в преимущественно мужских коллективах, — кладовщицам (42%) и менеджерам по продажам (30%). В свою очередь, с женщинами чаще дружат мужчины, занятые в традиционных «женских» сферах деятельности, — главные бухгалтеры (35%) и учителя (22%). Среди женщин о наличии лучшей подруги чаще говорили экономисты (71%), продавцы (58%) и ИТР (54%).