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В Зиме построили школу за 871 млн рублей: как она выглядит

Новое здание школы №10 построили в городе Зиме Иркутской области за 871 млн рублей – деньги выделили из регионально бюджета при поддержке местных финансов. Прежний корпус был создан в 1965 году. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Объект начали возводить в 2020 году. Пока шло строительство, ученики занимались на базе школ №1 и №7. Новое здание рассчитано на 352 места, состоит из шести блоков, общая площадь пространства – 11,5 тысячи квадратов.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Предусмотрены творческие мастерские, зоны отдыха, актовый и читальный залы, библиотека. Для занятий физкультурой оборудованы гимнастическая площадка, зоны для прыжков в длину, а также стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области


<p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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