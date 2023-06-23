В Зиме построили школу за 871 млн рублей: как она выглядит

Новое здание школы №10 построили в городе Зиме Иркутской области за 871 млн рублей – деньги выделили из регионально бюджета при поддержке местных финансов. Прежний корпус был создан в 1965 году. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Объект начали возводить в 2020 году. Пока шло строительство, ученики занимались на базе школ №1 и №7. Новое здание рассчитано на 352 места, состоит из шести блоков, общая площадь пространства – 11,5 тысячи квадратов.

Фото правительства Иркутской области

Фото правительства Иркутской области

Предусмотрены творческие мастерские, зоны отдыха, актовый и читальный залы, библиотека. Для занятий физкультурой оборудованы гимнастическая площадка, зоны для прыжков в длину, а также стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.

Фото правительства Иркутской области