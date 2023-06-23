Бешенство выявили в Иркутской области впервые за несколько десятилетий

Опасное заболевание – бешенство – впервые за несколько десятилетий выявили у домашнего питомца в Иркутской области: животное проживает на территории поселка Седаново Усть-Илимского района, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Предположительно, инфекция занесена с территории Красноярского края, который является неблагополучным в плане бешенства. Известно, что Седаново находится близко к границе региона-соседа.

Специалисты службы ветеринарии проводят расследование данного факта. Предварительно, заболевшее животное было укушено зараженной лисой.

В поселке идет поголовная вакцинация всех питомцев: в первую очередь собака и кошек, после чего от бешенства привьют сельскохозяйственных зверей.

Специалисты службы ветеринарии призывают владельцев домашних животных, вне зависимости от территории, привить их: в государственных клиниках сделать это можно абсолютно бесплатно.