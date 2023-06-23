Какая погода будет в День молодежи в Иркутской области

Синоптики озвучили прогноз погоды на субботу в Иркутской области – в День молодежи прогнозируется ненастье, рассказали в региональном УГМС.

По области ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, на некоторых территориях – ливни. В отдельных районах будут грозы, утром – туман.

Ветер северо-западный, западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, утром и днем местами прогнозируются порывы до 14 м/с.

Температура ночью составит +11,+16 градусов, при прояснении +2,+7 градусов. Днем обещают +22,+27 градусов, при облачной погоде +14,+19 градусов.

В Иркутске ожидается переменная облачность, утром и днем обещают кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-западный подует со скоростью 6-11 м/с, температура ночью составит +14,+16 градусов, днем – +20,+22 градусов.