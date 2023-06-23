Фестиваль «Алые паруса Иркутска» состоится в эти выходные

Фестиваль, посвященный выпускникам, под названием «Алые паруса Иркутска» пройдет 25 июня у ледокола «Ангара», рассказали в мэрии.

В 11:00 состоятся показательные выступления детей и юных яхтсменов на спортивных швертботах. Взрослые команды примут участие в гонках в нескольких группах:

первая – с 14:00 до 15:30,

вторая – с 15:30 до 17:00,

третья – с 17:00 до 18:00

четвертая – с 18:30 до 20:00.

По результатам регаты победители получат призы и дипломы. Праздник завершится традиционным мероприятием: у плотины ГЭС пройдет «Вальс яхт». Начало – в 21:00.