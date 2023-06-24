Движения транспорта изменится в Иркутске в День молодежи

Автобусы 24 июня, в День молодежи, будут двигаться иначе по своим маршрутам, рассказали в мэрии.

В частности, это коснется маршруток № 5к: с 12:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта по улице Декабрьских Событий на участке от Советской до Плеханова.

Автобусы, курсирующие по маршруту «мкр-н Солнечный (Сибэкспоцентр) – Ц. Рынок – мкр-н Солнечный (Сибэкспоцентр)», при движении в центр города после улицы Депутатской проследуют по Трилиссера и Партизанской.

При этом будут исключены остановки «1-я Советская» и «Площадь Декабристов».