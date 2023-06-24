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Запущены регулярные прямые рейсы из Иркутска в Ош

Авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» запустила регулярные рейсы из Иркутска в город Ош, расположенный в Кыргызской Республике, сообщила пресс-служба международного аэропорта.

Первый рейс состоялся 23 июня. Полеты осуществляются на комфортабельных воздушных судах Airbus A320 один раз в неделю по пятницам. Стоимость перелета составляет примерно 24 тысячи рублей – в сумму не включен багаж.

Город Ош является одним из наиболее древних городов в Средней Азии и второй по величине в Кыргызской Республике после столицы – Бишкека. Во время путешествий можно познакомиться с богатой историей населенного пункта, необычной архитектурой и восточной кухней, посетить знаменитый базар.

В древности здесь проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути, а археологические находки дают специалистам основания предполагать, что город был основан более 3 тысяч лет назад.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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