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В районе мыса Хобой на Ольхоне появились новые объекты благоустройства: фото

Посетители Прибайкальского национального парка могут увидеть в районе мыса Хобой на острове Ольхон в Иркутской области новые предметы благоустройства, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

<p>Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"</p>

Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

«Инфраструктура известного и популярного мыса пополнилась новыми объектами: пикниковыми точками и лавками для небольших компаний, а также стендовыми конструкциями», – говорится в сообщении.

<p>Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"</p>

Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Их разместили недалеко от автомобильных парковок. Новые конструкции дополнили уже существующие места для отдыха и пикника, расположенные на склоне мыса.


<p>Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"</p> <p>Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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