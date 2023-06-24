В районе мыса Хобой на Ольхоне появились новые объекты благоустройства: фото

Посетители Прибайкальского национального парка могут увидеть в районе мыса Хобой на острове Ольхон в Иркутской области новые предметы благоустройства, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

«Инфраструктура известного и популярного мыса пополнилась новыми объектами: пикниковыми точками и лавками для небольших компаний, а также стендовыми конструкциями», – говорится в сообщении.

Фото ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Их разместили недалеко от автомобильных парковок. Новые конструкции дополнили уже существующие места для отдыха и пикника, расположенные на склоне мыса.