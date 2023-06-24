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Обращение Владимира Путина 24 июня 2023 года. Главное

Президент России выступил с обращением к Россиянам в связи с вооруженным мятежом. Корреспондент SIA.RU собрал основные тезисы: 

  • «Амбиции и личные интересы привели к измене своей стране и народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер».
  • Путин назвал ударом в спину попытку раскола российского общества
  • «Любая смута – смертельная угроза для нашей государственности».
  • «ВС РФ получили приказ по нейтрализации организаторов вооруженного мятежа».
  • «Любые распри нужно отбросить на время спецоперации».

Напомним, что сегодня стало известно о попытке организации вооруженного мятежа в России. Генпрокурор Игорь Краснов доложил об этом Владимиру Путину и сообщил о законности юридических действий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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