Обращение Владимира Путина 24 июня 2023 года. Главное

Президент России выступил с обращением к Россиянам в связи с вооруженным мятежом. Корреспондент SIA.RU собрал основные тезисы:

«Амбиции и личные интересы привели к измене своей стране и народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер».

Путин назвал ударом в спину попытку раскола российского общества

«Любая смута – смертельная угроза для нашей государственности».

«ВС РФ получили приказ по нейтрализации организаторов вооруженного мятежа».

«Любые распри нужно отбросить на время спецоперации».

Напомним, что сегодня стало известно о попытке организации вооруженного мятежа в России. Генпрокурор Игорь Краснов доложил об этом Владимиру Путину и сообщил о законности юридических действий.