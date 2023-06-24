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«Нет сомнений, что будет наведен порядок»: мэр Иркутска прокомментировал ситуацию с ЧВК

Глава города Иркутска Руслан Болотов высказался о ситуации, связанной с ЧВК «Вагнер», поддержав мнение президента РФ и выразив уверенность, что Россия наведет порядок в сложившейся ситуации.

«Сегодня наша страна получила удар в спину. Когда бойцы сражаются на передовой, когда вся Россия, весь народ делают возможное и невозможное для Победы, немыслимо и недопустимо разжигать конфликты среди патриотов. То, что происходит в Ростове, дискредитирует своими действиями подвиги тех, кто сражается за независимость и свободу Родины», – заявил мэр.

Он также отметил, что у России сильный лидер, который поможет навести порядок. «Иркутск вместе со своим президентом Владимиром  Владимировичем Путиным», – резюмировал градоначальник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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