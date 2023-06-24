Глава Иркутской области высказался о ситуации с ЧВК: «Это дискредитация российской армии»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»: он поддержал позицию президента и заявил о недопустимости подобных ситуаций в настоящее время.

«Сегодня не время для распрей и разногласий. <…> Любая внутренняя смута для нас – недопустима. А это значит – надо пресекать действия тех, кто встал на путь предательства, шантажа и террора жестко и непримиримо. Полностью поддерживаю нашего лидера», – заявил глава региона.

Он также добавил, что во времена спецоперации «руководствоваться только собственными интересами – значит идти против нашего народа». Подобные ситуации являются дискредитацией российской армии и позиции государства, они обесценивают, по мнению лидера Принагарья, подвиги ребят, сражавшихся за Артемовск и Соледар.

«От себя хотел бы попросить жителей нашего региона – доверяйте только официальным, проверенным источникам информации. Не нужно сеять панику и раскачивать лодку. Сейчас как никогда наша сила – в единстве. Только вместе мы способны справиться с угрозами», – резюмировал Игорь Кобзев.