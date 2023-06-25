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Россиян будут штрафовать и арестовывать за нарушение военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за нарушение режима военного положения предусмотрены штрафы, а также административный арест, следует из данных на портале правовой информации.

Согласно введенным поправкам, физлицам грозят штрафы в размере до 1 тысячи рублей либо арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц штраф составит до 2 тысяч рублей, арест для них на аналогичный срок также предусмотрен.

Если в нарушении участвует автомобиль, он может быть конфискован. Кроме того, может быть задержан маршрутный транспорт до уплаты штрафа за противоправные действия: для водителя он равен 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 30 тыс. рублей, для ИП и юрлиц – 300 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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