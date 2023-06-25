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Руководителю УК дали условный срок за гибель работника в Бодайбо

Суд вынес приговор руководителю управляющей компании, по вине которого погиб работник в городе Бодайбо Иркутской области: ему назначено условное заключение на 2 года, рассказали в региональной прокуратуре.

Инцидент случился в 2020 году. Начальник заключил с мужчиной трудовой договор, при этом обучение по охране труда и проверка знаний не осуществлялись. В апреле сотрудник приступил к деятельности по пропариванию дренажа на одной из улиц населенного пункта.

Он использовал две изготовленные кустарным способом емкости для нагрева воды и пара, не соответствующие требованиям безопасности и ГОСТ, в результате чего одна из тар разрушилась: рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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