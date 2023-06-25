Супермаркет «Светофор» сгорел дотла в Усть-Илимске

Пожар произошел минувшей ночью на улице Энгельса, 12а в городе Усть-Илимске Иркутской области – пламя охватило здание, в котором располагались магазины «Сетофор», «Империя. Одежда и обувь» и другие организации, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

О происшествии стало известно около 00:30. К месту отправились шесть пожарных расчетов. На момент прибытия первого подразделения горела кровля по всей площади, существовала угроза ее обрушения.

Тушение осложнялось тем, что пожарные не могли войти внутрь, так как здание состояло из сэндвич панелей, которые от высокой температуры теряли свою прочность и в любой момент могли упасть. В целях безопасности действия осуществлялись на расстоянии.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Огонь усиливало большое количество горючего товара и упаковки, которые хранились на стеллажах под потолком. Для координации сил и средств на месте инцидента был развернут штаб.

Справиться с пламенем удалось в 02:43 – его локализован на площади 1296 квадратных метров, в 05:05 – ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара здание магазина уничтожено полностью.