Несколько самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана

Самолеты, следующие в Иркутск сегодня, не смогли приземлиться в местном аэропорту из-за тумана, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Видел ваши сообщения по поводу задержки рейсов в Иркутск из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. Из-за тумана эти борта вынуждены были приземлиться в Улан-Удэ», – уточнил губернатор.

Рейсом №6346 из северной столицы летели 150 человек. Борт должен был совершить посадку в Иркутске в 02:50. По факту прибыл практически около 11:00.

Рейс №5231 из Новосибирска по плану должен быть приземлиться в Иркутске в 03:10. Задержка составила порядка 8 часов. В 11:30 145 пассажиров прибыли в Иркутск.

Из столицы рейсом №6537 летели 173 человека. В 7:20 он должен был совершить посадку в Иркутске. Из-за отправки на запасной аэродром борт прибыл по месту назначения почти в полдень.

«На самом деле, в это время года, а потом и осенью, подобные ситуации не будут большой редкостью. Алгоритм действий на такие случаи отработан, поэтому не стоит беспокоиться», – резюмировал глава региона.