Отель построят на берегу Байкала в Большом Голоустном

Федеральные средства на создание модульных некапитальных построек выделили в России: в число получателей субсидии вошла турбаза «Территория Тайги» в поселке Большое Голоустное Иркутской области, рассказали в региональном правительстве.

«Договорились совместно с администрациями поселка и района проработать вопрос формирования кемпинг-зон. Также посмотрели площадки, где планируется строительство глэмпинга и модульного отеля», – пояснил зампред кабмина Приангарья Руслан Ситников.

Проект реализуют уже в 2023 году. В гостинице будет 72 номера.