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Все билеты продали на концерт Басты в Иркутске, но мероприятие не состоится

Официальный телеграм-канал творческого объединения Gazgolder сообщил о том, что в городе Иркутске продали все билеты на концерт Басты (Василия Вакуленко): мероприятие должно было состояться 27 июня, но почти в последний момент его решили не проводить в указанную дату.

«Концерты Басты в Красноярске (25 июня), Иркутске (27 июня) и Хабаровске (29 июня) перенесены. О новых датах выступлений мы сообщим в ближайшее время. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными», – говорится на странице мероприятия в столице Приангарья «ВКонтакте».

По каким причинам событие перенесено, организаторы не сообщили. При этом Василий Вакуленко собирается уже 30 июня дать концерт в Москве, анонс которого появился сегодня. Он выступит здесь в клубе Atmosphere. Почти все билеты на событие проданы: осталось лишь несколько мест за столами, которые стоят в среднем 30-50 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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