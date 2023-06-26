Непогода не оставит в покое жителей Иркутской области на новой неделе

Синоптики озвучили прогноз погоды на понедельник, 26 июня: сегодня по-прежнему в регионе будет наблюдаться ненастье, сообщили в Иркутском УГМС.

По области прогнозируются переменная облачность, кратковременные, местами сильные и очень сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы, утром – туман. Ветер юго-западный, северо-западный подует со скоростью 5-10 м/с, при грозах с порывывами 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит +15,+20 градусов, при прояснении – до +25 градусов.

В Иркутске будет облачно с прояснением, утром – сильный дождь, гроза. Днем ожидается кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, температура воздуха днем составит +18,+20 градусов.

На Байкале ожидаются переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди, грозы, утром – туман. Ветер северо-западный, юго-западный 7-12 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с, воздух днем прогреется до +15,+20 градусов, местами лишь до +10 градусов.