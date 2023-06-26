71% иркутян недовольны размером своих отпускных

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, довольны ли жители Иркутской области размером своих отпускных выплат в этом году, а также – какую сумму они намерены потратить на отдых.

71% работников Иркутской области рассказали, что недовольны своими отпускными, и больше всего таких ответов дали маркетологи и специалисты по PR (86%). Только 29% опрошенных устроила сумма, которую они получили, чаще других об этом говорили представители высшего менеджмента (51%).

33% иркутян планируют потратить в отпуске более 50 тысяч рублей, еще 14% – определили свой бюджет как 40-50 тысяч рублей, 12% – менее 10 тысяч, 10% – 10-20 тысяч рублей, 8% – 20-30 тысяч, а 3% – 30-40 тысяч.

Самым желанным форматом отпуска оказался активный отдых (его выбрали как предпочтительный 48% респондентов), на втором месте – пляжный отдых (45%), на третьем – экскурсионные туры (35%), менее популярны – отдых дома или на даче (28%) и санаторно-курортный отдых (25%).

При этом каждый четвертый опрошенный ответил, что во время отпуска ему приходится часто или постоянно работать (25%), 40% делают это изредка, а 35% – никогда не работают во время отпуска. Среди тех специалистов, кто чаще всего вынужден работать во время положенного отдыха, лидируют руководители и управленцы (37%), специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (34%), а также юристы (27%). Среди тех, кто никогда не работает в этот период, оказалось больше всего представителей сферы развлечений и масс-медиа (50%).