19% работодателей Иркутска запрещают сотрудникам хранить личные файлы на рабочих компьютерах

В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний и сотрудники, имеющие рабочие компьютеры, из Иркутска.

Запрет на хранение личных файлов на рабочих компьютерах сегодня есть в 19% иркутских компаний. Чаще всего работодатели объясняют это требованиями безопасности, а также соображениями дисциплины.

В том, что они хранят на рабочем компьютере личные файлы, признаются 24% работающих, причем 4% делают это вопреки запрету работодателя, а каждый пятый (20%) сообщает, что такого рода ограничений в их компании нет. Не захламляют рабочий компьютер персональной информацией 76% опрошенных, причем из-за прямого запрета этого не делают только 23%, а 53% — по иным причинам: «Давно храню все в облаке»; «Не хочу, чтоб это куда-то утекло».

Чем старше респонденты, тем чаще они с согласия работодателя держат личные файлы на рабочем компьютере: если среди опрошенных до 34 лет так поступают 19%, то среди старшего поколения — почти каждый четвертый (23%). Тех, кто спокойно сохраняет на рабочий компьютер фотографии, музыку, видео и т.д., больше среди иркутян с высокой зарплатой (27%). Женщины более щепетильно относятся к границам между работой и частной жизнью: они чаще мужчин сообщают, что не хранят на рабочем компьютере личные файлы, хотя это не запрещено (60% против 47%).