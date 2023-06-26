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Инфляция в России немного ускорилась по итогам мая

Достигнув 2,5% год к году против 2,3% в апреле. Об этом пишут «Известия».

Долгое время на фоне замедления роста цен ключевая ставка снижалась, но сейчас ЦБ взял паузу, выжидая конкретики по ситуации в экономике. Рост цен выше установленного таргета в 4% однозначно будет воспринят как сигнал, требующий повышения ставок.

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Инфляция в России начала резко сокращаться в прошлом году после скачка в первой половине года.

Замедление роста цен было связано с повышением курса рубля, снижением панических закупок и восстановлением логистических цепочек в импорте. Тем не менее из-за эффекта низкой базы годовые показатели какое-то время оставались высокими. В январе инфляция к тому же месяцу прошлого года составляла 11,8%, в феврале – 10,9%, а уже в марте рухнула до 3,5%. Дно было нащупано в апреле, а в мае темпы роста цен чуть увеличились.

По мнению ЦБ, она составила 4,7%. Минэкономики, в свою очередь, считает, что в мае рост не отличался от обычного, неотрегулированного показателя – 2,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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