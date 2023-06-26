Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 70%

Или на 1,1 трлн рублей. Об этом узнали «Известия».

Доходы федерального бюджета от всей внешнеэкономической деятельности в 2023-м снизились на 50,1% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го. Всего за почти половину 2023-го было уплачено 949,7 млрд рублей – 29% от годового прогноза (3,3 трлн), следует из оперативных данных госпортала «Электронный бюджет» на 20 июня.

Самая большая статья поступлений по этому направлению – таможенные пошлины. Они составили 486,8 млрд и снизились на 70% к прошлому году, то есть почти на 1,1 трлн. Всего по итогам 12 месяцев прогнозируется 2,4 трлн. Таким образом, за практически полгода из планов по этой статье исполнено всего 20% доходов.