Доступ провайдерам в дома упростят

В Госдуму попал законопроект об упрощении доступа провайдеров к инфраструктуре связи в многоквартирных домах. Согласно документу, зайти в дом работники смогут при наличии договора хотя бы с одним жильцом. Об этом пишут «Известия».

Законопроект значительно упрощает размещение сетей связи на объектах общего имущества в МКД: доступ в дома для провайдеров станет безвозмездным – платить придется только за потребляемую электроэнергию и по договору только с одним жителем, даже если он наниматель. Оговаривается лишь, что при размещении сетей связи предполагается взаимодействие между оператором связи и управляющей организацией.

Авторы законопроекта считают, что документ обеспечит права граждан на доступ к информации и лишит управляющие компании возможности получать сверхприбыль за счет искусственного ограничения доступа провайдеров в многоквартирные дома.