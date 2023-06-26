Депутаты просят сделать ячейки для денег более безопасными

Депутаты предлагают установить критерии для финансовых организаций. Об этом узнали «Известия».

В России участились случаи хищения денег и иных материальных ценностей у физлиц и юрлиц, которые хранятся в банковских ячейках, говорится в письме за подписью депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в Центробанк.

Возбуждено как минимум два уголовных дела, но случаев кражи может быть гораздо больше: следователи установили, что злоумышленнику удалось открыть около десятка ящиков.

Депутаты попросили ЦБ регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к банковским ячейкам. Это позволит исключить возможность подобных хищений. Также они предлагают упростить гражданам защиту своих нарушенных прав в суде и ужесточить ответственность кредитных организаций за подобные кражи.

Как рассказал «Известиям» адвокат одного из пострадавших Тимофей Боер, эксперты нашли на замках ячеек следы химических веществ, которые преступник использовал, когда делал дубликат ключа. Также замки сейфов были поцарапаны.