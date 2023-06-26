Фестиваль «Алые паруса» прошел в Иркутске 25 июня

«Вальс яхт» жители города могли увидеть у ледокола «Ангара». Об этом сообщает МАУ «Праздник» в телеграм.

Фото из телеграм-канала МАУ «Праздник»

В 11:00 прошли показательные выступления детей и юных яхтсменов на спортивных швертботах. Праздник завершился традиционным мероприятием: в 21:00 у плотины ГЭС прошел «Вальс яхт».

«Событие планируем сделать ежегодным мероприятием, посвященным Дню выпускников и Дню молодежи», – комментирует председатель совета Федерации парусного спорта Иркутской области Алексей Вепрев.

Фестиваль организовали: администрация города, федерация парусного спорта Иркутской области, яхт-клубы «Исток» и «Иркут», Байкальский спортивный парусный союз и детско-юношеский парусный клуб «Оптимист».

Напомним, что «Алые паруса» – праздник выпускников средних общеобразовательных школ, который отмечается ежегодно в Санкт-Петербурге. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии эмблемой праздника.