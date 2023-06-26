Euroclear заявил о возобновлении клиринга по российским еврооблигациям – комментарий эксперта УК ПСБ

Euroclear заявил о возобновлении клиринга по пяти ценным бумагам с российскими ISIN-кодами: по суверенным еврооблигациям Минфина. Заявление прокомментировала младший управляющий активами УК ПСБ Арина Власова.

12 июня Euroclear заявил о возобновлении клиринга по пяти ценным бумагам с российскими ISIN-кодами: по суверенным еврооблигациям Минфина. Такое решение частично объясняется успешным прецедентом по разблокировке активов Банка «Санкт-Петербург», а также нависшими юридическими рисками на международный депозитарий в связи с использованием заблокированных активов, приносящих существенный доход Euroclear.

– Нельзя сказать, что намечается тенденция по массовой разблокировке корпоративных выпусков, так как процесс «проверки», о которой заявляет Euroclear, слишком трудоемок, а суммарный объем замороженных активов, приносящих депозитарию доход, слишком велик. Также пока не поступало информации об успешных расчетах по выбранным бумагам, порядок «проверки» детально не уточнен, – отмечает эксперт ПСБ.