Больше всего в Иркутске зарабатывают банкиры и финансисты

От 92 тыс. рублей – это 29 место в России.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, самой прибыльной сферой в Иркутске считаются банки и финансовые услуги. В крупнейших городах Приангарья – Братске и Ангарске можно заработать 86 и 75 тыс. рублей в транспортировке, хранении и энергетике.

Самые высокие зарплаты отмечаются в сфере «Профессиональная и научная деятельность» (включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочее). Эта отрасль – самая «прибыльная» для работников в 19 городах. Это оптимистичная картина, считают эксперты, так как она показывает, что интеллектуальный труд часто неплохо оплачивается.

Схожий по представленности с высокими зарплатами показатель продемонстрировала отрасль «Банки и финансовые услуги». В 18 городах именно в этой сфере платят самые высокие зарплаты. Аналитики отмечают, что в рейтинге прошлого года финансовый сектор лидировал по частоте высоких зарплат, но за прошедший год немного сдал позиции.

Чуть реже хороший заработок наблюдается в отрасли «IT и связь». Здесь самые высокие зарплаты фиксируются в 16 городах. Эта отрасль вытеснила с третей строчки госслужбу (в текущем рейтинге лидирует в 12 городах), что эксперты признают хорошим знаком. При этом во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, госслужба по-прежнему дает большее количество высокооплачиваемых рабочих мест в сравнении с другими сферами.