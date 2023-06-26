Доллар 87. Что дальше?

Рубль резко подешевел на торгах в понедельник. Пара USD/RUB в моменте поднималась выше 87. Курс юаня достигал 12. На международных цифровых площадках курс рубля в выходные устремлялся к трехзначным отметкам, а спреды на покупку и продажи валюты в банках значительно расширились. Ослабление рубля произошло на фоне политических событий, пишут в отчете аналитики БКС.

– Напряженные выходные в моменте привели к падению нацвалюты на годовые минимумы. Однако разрешение острых вопросов вскоре может привести и к послаблению на валютном рынке. Покупка и продажа финансового инструмента на эйфории и панике — не лучший вариант, – подчеркивают эксперты.

К воскресенью обстановка разрядилась, и банки скорректировали курсы покупки/продажи валют, а сегодня биржа открывается по стандартным правилам. Тем не менее рост риск-премии на фоне политической ситуации по инерции приводит на утренней сессии к скачку инвалют на годовые максимумы, и доллар США (пара USD/RUB) в моменте прыгал на 87,2, евро взлетал под 95,3, юань был дороже 12, а гонконгский доллар HKD отметился над 11.

– С технической точки зрения на графике USD/RUB (расчеты завтра) есть динамическое сопротивление на 92, но стабилизация ситуации может уберечь курс рубля от столь масштабной девальвации, – считают эксперты БКС. – А вот тактически все же стоит рассчитывать на успокоение и отработку долларом как минимум уровня прежнего сопротивления на 85 уже в качестве актуальной поддержки. Фактор иррационального поведения нельзя снимать со счетов, поэтому рубль скорее скорректирует потери, нежели продолжит безостановочное падение.

По мнению аналитиков, рубль сейчас перепродан фундаментально.