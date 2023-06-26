V Иркутский Международный Слата Марафон собрал более 4 000 человек

Классический беговой марафон по историческому центру Иркутска прошел в минувшее воскресенье. Большой спортивный праздник уже в пятый раз провела компания «Слата», оргкомитет «Марафоны БАМ» и администрация Иркутска для жителей региона.

25 июня в Иркутске прошло самое масштабное в Восточной Сибири беговое событие с марафонской дистанцией – V Иркутский Международный Слата Марафон. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева участников марафона поприветствовал председатель правительства региона Константин Зайцев.

– Это одно из крупнейших в нашем регионе спортивных событий. В этом году в марафоне примут участие любители бега из 5 стран, 23 регионов и 96 муниципальных образований Российской Федерации. Такие спортивные мероприятия объединяют единомышленников и показывают, что массовая физическая культура и спорт доступны, сохраняют заложенные спортивные традиции, а также вовлекают в ведение здорового образа жизни детей и молодежь, – сказал Константин Зайцев.

В 2023 году для участия в забеге зарегистрировались более 4 000 человек. Основными дистанциями были – 10, 21 и 42 км. Дистанция Слата Фан-Ран – 3 км, по традиции, самая многочисленная по количеству заявок — более 2200. Дистанция Слата Kids протяженностью 1 км тоже имела большой интерес.

– Нас очень радует, что идея, зародившаяся шесть лет назад, создать для горожан массовый праздник в честь, тогда еще пятнадцатилетия компании, оказалось очень живучей. Бег – спорт массовый и мы видим, что с каждым годом только приобретает популярность. Стоит отметить – сколько детей привели родители на площадь для детского забега – более 500. Очень хочется, чтобы такое яркое событие июня жило очень долго, – отметил совладелец компании «Слата» Вячеслав Заяц.

Как отмечают организаторы, уже в прошлом году почти четырем тысячам участников стало слишком тесно на аллеях и тротуарах набережной Ангары по бульвару Гагарина. Поэтому в этом году был разработан и утвержден принципиально иной план маршрутов дистанций. Главное его отличие – это разделение маршрутов основных дистанций и дистанций-спутников – 3 и 1 км.

– Мероприятие, которое мы делаем вместе с ТС «Слата» – это совсем не банальный праздник и не еще одно просто массовое событие. Это целая система, направленная на развитие массового спорта в регионе. Два месяца мы проводили бесплатные тренировки и организовывали зоны гостеприимства марафона в популярных беговых местах Иркутска и Ангарска. Наравне с бегунами на старт выходят любители северной ходьбы и проводится чемпионат Иркутской области по этому виду спорта. Неудивительно, что при таком подходе и увеличенном прогнозном плане количества участников, стартовые слоты на основных дистанциях в этом году вновь закончились до дня окончания онлайн регистрации, – подчеркнул руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» Артем Детышев.

Событие посетили жители не только Иркутска и Иркутской области, но также Казахстана, Киргизии, Китая и Японии и 23 регионов РФ.

– Это далеко уже не тот праздник, как мы его задумывали изначально. Это праздник города, в нем живущих жителей, и всех спортсменов, и любителей, которые специально едут к нам. И мы только приветствуем, что подобных спортивных мероприятий все больше и больше в нашем городе. И я надеюсь, что все, кто в этом году пришел только посмотреть и называют себя «я не бегун», на следующий год пополнит ряды «слатамарафонцев», – подчеркнул исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер.

Чемпионы получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, разыграв призовой фонд 300 000 руб. Каждый участник на каждой дистанции получил заслуженную медаль финишера. На юбилейной пятой медали был отчеканен облик Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Абсолютные победители 2023 года на дистанциях 10, 21, 42 км.

10 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Золотухин Виктор (Иркутск) – 0:35:09

Леонов Александр (Улан-Удэ) – 0:36:01

Хамкалов Рома (Кырен) – 0:36:07

Женщины:

Егорова Наталья (Улан-Удэ) – 0:40:09

Демешко Татьяна (Ангарск) – 0:41:10

Харитонова Валерия (Северск) – 0:42:18

21 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Тыжинов Антон (Иркутск) – 1:12:14

Парфёнов Кирилл (Иркутск) – 1:12:25

Пешков Дмитрий (Иркутск) – 1:15:55

Кондратенко Никита (Иркутск) – 1:19:49

Серёдкин Андрей (Ангарск) – 1:21:06

Женщины:

Хонходорова Анастасия (Ангарск) – 1:25:16

Холомянская Мария (Иркутск) – 1:25:19

Комарова Татьяна (Иркутск) – 1:27:46

42 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Непомнящих Александр (Слюдянка) – 2:36:57

Крицков Алексей (Иркутск) – 2:37:11

Тимофеев Сергей (Черемхово) – 2:37:54

Спиридонов Василий (Иркутск) – 2:43:16

Кухаренко Артём (Иркутск) – 2:45:13

Чебунин Константин (Надым) – 2:46:43

Томилов Александр (Иркутск) – 2:56:02

Женщины:

Спиридонова Анна (Иркутск) – 2:55:47

Коношанова Анастасия (Иркутск) – 3:02:17

Гумарова Нина (Иркутск) – 3:09:55

10 км, северная ходьба

Мужчины:

Филатов Андрей (Иркутск) – 1:03:59

Тарасов Александр (Иркутск) – 1:07:05

Жиндаев Андрей (Иркутск) – 1:09:00

Женщины: