Женщины — за накопления в рублях, мужчины — в долларах

6 из 10 россиян доверяют рублю, а 4 из 10 выбрали его лучшей валютой для хранения сбережений. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян убеждены в том, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях. Доверие к доллару и евро значительно ниже: в том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 37% опрошенных, в европейскую — 30%. Мнение об устойчивости рубля чаще всего разделяют представители старшего поколения (62%), тогда как уверенность в надежности доллара и евро больше свойственна опрошенным моложе 34 лет (44 и 39% соответственно).

По сравнению с сентябрем прошлого года, уровень доверия к рублю снизился на 5 п.п., к доллару и евро — повысился на 7 и 6 п.п. соответственно. Основная причина — рост курса американской и европейской валют по отношению к рублю в последнее время. Впрочем, если сравнивать с мартом 2022-го, то приверженцев рубля стало больше (+13 п.п.), а число убежденных в стабильности доллара и евро практически не изменилось.

Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 43% россиян, доллару — 14%, евро — только 7%. За рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины. На фоне небольшого ослабления рубля его популярность с сентября 2022-го незначительно снизилась (минус 4 п.п.), а доллара и евро — выросла (на 3 и 4 п.п. соответственно). Позиции доллара и евро по сравнению с мартом 2022-го не изменились, а рубля — выросли (+10 п.п.).