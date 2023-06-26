Россияне в четыре раза чаще стали ездить в ОАЭ

В четыре раза чаще российские туристы стали ездить в ОАЭ. Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Согласно статистике, несмотря на высокую температуру летом на Аравийском полуострове, отдыхающие готовы проводить там время. Интересно, что средний чек путешествия в ОАЭ снизился со 150 до 125 тысяч рублей за тур. И теперь это направление составляет конкуренцию турецким курортам.

Основной поток туристов из России направляется в Дубай – 53% от всех, кто приобрел туры через сервис Travelata.ru. Средняя цена поездки – 120 тысяч рублей, в прошлом году эта цифра была около 127 тысяч. На втором месте курорт Рас-эль-Хайма, там планируют провести отпуск 14% россиян и заплатят за это в среднем 179 тысяч рублей. В прошлом году это направление было почти так же популярно и стоило дешевле – 161 тысячу рублей. Шарджу выбрали для своего летнего отдыха десятая часть россиян, что вдвое больше, чем в 2022-м. Цена на такой отпуск снизилась со 138 до 115 тысяч рублей. Аджман потерял за год своих поклонников, его доля снизилась с 23% до 9%, а цена немного подросла – со 140 до 144 тысяч рублей. Замыкает пятерку популярных арабских курортов Фуджейра (7%). В прошлом году там побывало всего на один процент больше туристов, чем планирует в этом сезоне. Цена на отдых подросла со 181 тыс. рублей до 184.

Чаще всего российские туристы выбирают для себя отдых в отелях 4*, а вот питание – завтраки и завтраки – ужины. «Все включено» отстает от того уровня, который наблюдается в Турции.

«Эмираты могу составить полноценную конкуренцию турецким курортам. Всего за один год спрос на это направление увеличился в четыре раза. Стоит отметить, что эти цифры отражают ситуацию только в летний период, когда в регионе слишком жарко и обычно туристы избегают поездок в данном направлении. Наши аналитики отмечают, что отдыхающие не так часто, как в турецких отелях, выбирают питание “все включено”, однако этому есть логичное объяснение. Дело в том, что цена на такой сервис довольно высокая по сравнению с Турцией, но это только с одной стороны. Нельзя забывать, что в ОАЭ сосредоточено огромное количество известных ресторанов, в том числе с мишленовскими звездами, которые не меньше достопримечательностей привлекают туристов. В связи с этим отпускники ищут баланс между стандартным питанием в отеле и возможностью познакомиться с высокой кухней», – Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.