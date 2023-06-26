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Банк «Открытие» повысил ставку по вкладу в юанях до 2,8% годовых

Банк «Открытие» увеличил ставку по вкладу «Надежный в юанях» с 2,3% до 2,8% годовых при размещении средств на три, шесть и двенадцать месяцев.

Открыть вклад можно в офисах банка «Открытие», мобильном приложении и интернет-банке на сумму от 5 000 китайских юаней по курсу банка. Возможность пополнения и частичного снятия не предусмотрена. Проценты выплачиваются единовременно в последний день срока вклада на текущий счет в юанях.

«Китайская валюта востребована населением в качестве альтернативы для размещения на валютных депозитах. Сейчас подходящий момент для диверсификации портфеля своих сбережений», — отметил Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

Подробнее ознакомиться с условиями вклада «Надежный в юанях» можно на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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