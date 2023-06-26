«Рост только начинается» – эксперт о фондовом рынке

Рынки акций – в эйфории. Индексы обновляют годовые максимумы на протяжении пяти месяцев подряд. Попытки коррекций не увенчаются успехом. Что происходит? На рынке нет больше страха? Или есть ли фундаментальные предпосылки для роста? Константин Тютрин, эксперт по фондовому рынку, прокомментировал ситуацию для SIA.RU.

Выручка российских компаний растёт, ЦБ прогнозирует хотя и небольшой, но рост российской экономики в 2023 году, поэтому основания для оптимизма есть, считает эксперт.

– Рост на российском рынке только начинается, – считает Константин Тютрин.



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