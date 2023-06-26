Более 100 000 кв. м офисной недвижимости введено в Москве за шесть месяцев

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели предварительные итоги на рынке офисной недвижимости столицы. Согласно исследованию, за шесть месяцев разрешение на ввод в эксплуатацию получили объекты совокупной арендуемой площадью 101 400 кв. м.

Общий объем предложения на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам квартала превышает 18 млн кв. м. Объем чистого поглощения офисной недвижимости в Москве (показателя разницы между объемом площадей, которые были заполнены за определенный период, и площадей, которые вышли на рынок пустыми), во II квартале 2023 года оказался положительным и составил 46 200 кв. м. При этом основная доля сформирована активным спросом пользователей офисов на здания класса А.

В I полугодии 2023 года разрешение на ввод в эксплуатацию получили объекты совокупной арендуемой площадью 101 400 кв. м. Крупнейшими оказались БЦ «Парк Легенд» класса А (площадью более 40 000 кв. м), DM Tower (более 30 000 кв. м) и БЦ «Ломоносов» (более 18 000 кв. м). Общий объем предложения помещений на рынке офисной недвижимости Москвы по итогам квартала превышает 18 млн кв. м, из которых 5,4 млн кв. м относятся к классу А, а 12,6 млн кв. м – к классу В.

В 2023 году к вводу в эксплуатацию планируется более 416 000 кв. м офисной недвижимости, однако возможны корректировки планов девелоперов. Ожидается, что около 85% составят помещения класса А. Стоит отметить, что большая часть прогнозируемого ввода будет предлагаться к реализации в формате продажи (52%), объем площадей для аренды составит 35%, BTS-проекты – 9%, а помещения в формате аренды/продажи – 4%.

По итогам I полугодия 2023 года на рынке офисной недвижимости Москвы доля свободных площадей в классе А достигла 13,2%, в классе B показатель находится на уровне 8,3%, квартальное изменение составило -0,1 п. п. в классе А и +0,2 п. п. в классе B. При этом общая вакантность по рынку зафиксирована на уровне 9,8% (+0,1 п. п. по сравнению с I кварталом 2023 года).

Объем чистого поглощения (показателя разницы между объемом площадей, которые были заполнены за определенный период, и площадей, которые вышли на рынок пустыми) во II квартале 2023 года оказался положительным и составил 46 2000 кв. м. При этом основная доля сформирована активным спросом пользователей офисов на здания класса А, в нем квартальный объем чистого поглощения составил около 69 000 кв. м, в классе B показатель отрицательный: -23 000 кв. м.

По итогам I квартала 2023 года запрашиваемая средневзвешенная ставка аренды в классе А немного снизилась (-0,6%), и составила 26 046 руб./кв. м/год (без учета операционных расходов и НДС), в классе B снижение составило 0,3% (17 356 руб./кв. м/год (без учета операционных расходов и НДС)).

«По сравнению с началом года к лету активность на рынке возросла и находится на высоком уровне. При этом часть сделок может закрыться после окончания I полугодия, и отложенный эффект высокого спроса будет очевиден во второй половине года. Много сделок заключается в формате продажи блоков готовых зданий, причем инвесторы интересуются достаточно крупными площадями», – Мария Зимина, партнер, директор департамента офисной недвижимости NF Group.