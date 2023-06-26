60% иркутян считают, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях

6 из 10 иркутян доверяют рублю, а 4 из 10 выбрали его лучшей валютой для хранения сбережений. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

6 из 10 иркутян убеждены в том, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях. Доверие к доллару и евро значительно ниже: в том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 39% опрошенных, в европейскую — 32%. Мнение об устойчивости рубля чаще всего разделяют представители старшего поколения (64%), тогда как уверенность в надежности доллара и евро больше свойственна опрошенным моложе 34 лет (46 и 37% соответственно).

Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 44% иркутян, доллару — 16%, евро — только 9%. За рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины.