Сибиряки назвали главные критерии при выборе вуза

Служба исследований hh.ru по каким критериям жители Сибири, и в том числе Иркутской области, выбирали в прошлом или выбирают сейчас вузы для получения образования.

По итогам опроса, ключевыми критериями для выбора вузов в Сибирском ФО, в том числе Иркутской области, стали высокое качество образования (выбрали 22%) и наличие интересных предметов в программе (20%).

Любопытно, что в целом по стране главные критерии выглядят иначе: сначала – факультет или программа по той специальности, которая выбрана (75%), затем – высокое качество обучения (68%). Для жителей региона наличие в учебном заведении выбранного факультета и специальности лишь на третьем месте, как и квалификация преподавателей, и престижность вуза (по16%).

Выбирая место получения высшего образования, сибиряки также придают значение позиции вуза в рейтингах учебных заведений (12%) и отзывам выпускников (10%).

Однако, им не слишком важно, далеко ли находится учебное заведение от дома (6%), а также мнение друзей, сверстников, родственников и родителей (по 2%). Кроме того, никто из опрошенных не склонен в этом вопросе прислушиваться к мнению школьных учителей. В варианте «другое» были перечислены следующие критерии выбора: возможности нетворкинга в вузе, стажировки и сотрудничество с компаниями, возможность после учёбы работать по специальности, востребованность профессии на рынке труда и высокий уровень зарплаты.