Цены на «вторичку» медленно увеличиваются на протяжении всего первого полугодия

Средние цены квадратного метра в предложении на вторичном рынке анализируемых локаций увеличиваются на протяжении всего 1 полугодия 2023 года. Об этом рассказали эксперты Циан.

Медленный рост начался с октября прошлого года после пятимесячного такого же медленного снижения. Фактически уже больше года ежемесячная динамика средних цен не превышает 1%. Относительно июня 2022 г. «квадрат» дороже лишь на 4,1%. С начала 2023 г. цены увеличились на 3,5% - наиболее высокие темпы были зафиксированы в феврале (+0,8%). За последний месяц рост составил 0,4%. В конце 1 полугодия средняя цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке РФ составила 114,1 тыс. рублей.

За последний месяц небольшой рост средних цен наблюдался в 31 локации из 40 анализируемых.

Заметно «квадрат» подорожал в Махачкале (+3%), Новокузнецке (+2,3%), Самаре (+1,9%). В большинстве локаций (в 27 из 40) средние цены изменились не более, чем на 1% в большую или меньшую сторону. Среди городов, где «квадрат» подешевел более, чем на 1% – Краснодар (-1,7%), Астрахань (-2%) и Сочи (-2,5%). В Москве за последний месяц средняя цена кв.м. в предложении увеличилась на 0,7%. На фоне стагнации и медленного снижения в предыдущие месяцы – это заметный рост. В Санкт-Петербурге динамика пока что минимальная (+0,3%).