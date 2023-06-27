Новой недвижимости с завышенной ценой на рынке практически нет – Циан

В 1 полугодии текущего года собственники не завышали цены в «новинках» рынка. Об этом рассказали эксперты платформы Циан.

Новые предложения выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка. Несмотря на рост спроса и сокращение объема предложения продавцы аккуратно подходили к выставлению цен на новые объекты, боясь потерять покупателей.

Например, в марте цены в новинках и в целом по рынку практически выровнялись. Ежемесячная динамика цены квадратного метра в «новинках» незначительно отличалась от среднерыночной – за полгода «квадрат» в целом по рынку стал дороже на 3,5%, в «новинках» – на 3,6%.