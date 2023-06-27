Стоимость жилья на первичном рынке выше, чем на вторичном в большинстве городов России

В среднем по анализируемым локациям «квадрат» на вторичке в июне 2023 г. стоит 114,1 тыс. рублей, в новостройках – 130,8 тыс. рублей, т.е. разрыв составляет 15%. Об этом рассказали эксперты Циан.

Наибольший разрыв в цене между первичкой и вторичкой остается в Сочи («квадрат» в новостройках на 80% дороже, чем на вторичном рынке, за счет дефицита нового жилья) и Астрахани (на 55%). Также значительно выше по цене первичка в Оренбурге (на 34%), Набережных Челнах (на 32%), Ярославле (на 30%).

Только в 6 локациях «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном. Среди них Саратов, Махачкала, Севастополь, Кемерово, Ставрополь, Иркутск. Т.е. в 4 из 5 городах выгоднее (по цене за квадратный метр) покупать готовое жилье. Особенно выделяются Саратов, Махачкала и Севастополь – там “квадрат” в готовом жилье на 14-19% дороже, чем в новостройках.