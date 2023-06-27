Объем предложения на вторичном рынке недвижимости Иркутска в первом полугодии сократился на 21%

За 6 месяцев выбор в России снизился на 6,6%, составив в конце июня 302,8 тыс. лотов. Об этом рассказали эксперты Циан.

Рост был зафиксирован только в феврале (+2,9%) и был связан с возвращением на рынок объектов, которые были сняты с продажи на время новогодних праздников. За последний месяц объем предложения в целом по анализируемым локациям сократился на 0,4%. Снижение количества лотов в продаже косвенно свидетельствует о продолжающемся увеличении спроса (хотя и медленном).

Выбор на рынке за полгода сократился в 28 локациях из 40.

Наибольшее снижение в:

Тюмени (-29%),

Иркутске (-21%),

Хабаровске (-17%).

В Москве объем предложения за 6 месяцев сократился на 13%, в Санкт-Петербурге – на 16%.

В 12 локациях выбор, напротив, увеличился. Наиболее сильно в:

Астрахани (почти в 2 раза),

Барнауле (+22%),

Рязани (+13%),

Владивостоке (+12%).

Более заметные изменения в локациях с небольшим объемом предложения (за исключением Тюмени).

«В 1 полугодии 2023 г. вторичный рынок РФ переживал восстановительный рост после непростого 2022 г. За 6 месяцев на 3,5% увеличились средние цены, на 6,6% сократился общий объем предложения, на 10 дней снизился средний срок экспозиции. Показатели спроса в конце июня – самые высокие за прошедший год – на уровне 90% от средних показателей 2021 г., – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В дальнейшем, при сохранении нынешних ставок по ипотеке, мы ожидаем продолжения медленного роста номинальных цен предложения. Темпы продаж, вероятно, сохранятся на текущем уровне – ускоренное восстановление рынка летом маловероятно. К тому же часть спроса «уйдет» на загородную недвижимость, где все большее распространение получает кредитование ИЖС».