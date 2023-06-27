Спрос на вторичном рынке недвижимости увеличивается

Активность пользователей на вторичном рынке начала увеличиваться с конца прошлого года. Об этом рассказали эксперты сервиса Циан.

В 2023 г. темпы роста потенциального спроса ускорились. Резкое увеличение было зафиксировано в апреле – активность была на треть больше, чем в марте. На время майских праздников спрос просел, но к концу месяца отыграл падение и превысил апрельские показатели. В июне вновь зафиксирован рост – на 15% относительно мая. К настоящему времени активность пользователей достигла уровня 90% от средних показателей за 2021 г.

Такого высокого спроса не было с марта прошлого года.

Рост спроса привел к снижению сроков экспозиции. Если в начале 2023 г. квартиры на вторичном рынке РФ продавались в среднем за 130 дней, то в конце 1 полугодия – уже за 120 дней. Сейчас показатель находится на уровне июля-августа 2022 г. Наиболее заметно за полгода срок сократился в Астрахани (на 52 дня), Томске (на 39 дней), Тюмени (на 37 дней), Кемерово (на месяц).