Россияне массово сдают премиум авто в аренду

Чаще всего клиенты выбирают Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГТК-Холдинг.

Количество обращений в специализированные сервисы с предложением сдать свое премиальное авто в аренду выросло на 55% с начала года, сообщили «Известиям» в инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг. Это существенное увеличение, если учесть, что за весь 2022 год число предложений выросло лишь на 10% по сравнению с 2021 годом, отметили авторы исследования.

– Средняя цена аренды в сутки составляет 40–50 тыс. рублей. Но в зависимости от марки и модели может варьироваться от 10 до 150 тыс. рублей, – отметил в беседе с «Известиями» основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев.

Наиболее популярными марками у арендаторов в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Самый дорогой из них – Rolls-Royce Cullinan 2019-2021 годов выпуска. Его аренда обойдется в среднем в 95 тыс. рублей в сутки. Самым дешевым вариантом стал Mercedes-Benz Е300d 2020-2021 – им можно воспользоваться за 10 тыс. рублей.