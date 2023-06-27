Центробанк определит минимум по страховке банковских карт

Центробанк установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт, заявили «Известиям» в регуляторе.

ЦБ повысит потребительскую ценность страхования банковских карт. Регулятор подготовил проект нормативного акта, который устанавливает обязательные требования к покрытию. Его обсуждение завершилось 11 июня.

По новой редакции документа, для таких полисов введут минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Страховщик будет обязан компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. рублей. А в случае более крупной кражи компания вернет не менее этого порога. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023-го.

По итогам прошлого года средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. рублей. Поэтому введение описанных минимальных лимитов позволит значительной части застрахованных граждан рассчитывать на полное возмещение ущерба, считают в ЦБ. Там добавили: при этом компания будет вправе установить и более высокую компенсацию.