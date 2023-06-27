Участки под стройку трамвайных путей предложили изымать в России

Такой законопроект подготовили депутаты «Единой России». Об этом узнали «Известия».

В России предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты «Единой России» от комитетов по экономической, аграрной политике, транспорта и развития транспортной инфраструктуры, промышленности и торговли и др.

Речь идет об уточнении ст. 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования.

Сейчас власти имеют право изымать участок только ради соблюдения решений международных договоров, строительства военной и энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в случае невозможности строительства инфраструктуры по альтернативным маршрутам, следует из кодекса. В этом случае собственнику компенсируется стоимость имущества, а также сопутствующие убытки деньгами или другой недвижимостью.