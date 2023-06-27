Новости

Сторис появятся в Telegram

Поначалу разработчики мессенджера были против этой идеи, но пользователи добились своего.

«На протяжении многих лет наши пользователи просили нас внедрить сторис в Telegram. Более половины всех запросов на функции, которые мы получаем, связаны со сторис. Изначально мы были против этого, поскольку сторис уже повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы», – сообщается в Du Rove's Channel.

Поэтому сервис скоро запустит сторис в своем стиле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес