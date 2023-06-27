Сторис появятся в Telegram

Поначалу разработчики мессенджера были против этой идеи, но пользователи добились своего.

«На протяжении многих лет наши пользователи просили нас внедрить сторис в Telegram. Более половины всех запросов на функции, которые мы получаем, связаны со сторис. Изначально мы были против этого, поскольку сторис уже повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы», – сообщается в Du Rove's Channel.

Поэтому сервис скоро запустит сторис в своем стиле.