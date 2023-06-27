Женсовет БрАЗа организовал для семей металлургов пикник в «Ангарской деревне»

Семейный пикник состоялся в Братском музее под открытым небом «Ангарская деревня». Мероприятие для семей металлургов организовал Женский совет БрАЗа.

Более пяти лет на мероприятиях РУСАЛа существуют Рабочие и Молодежные советы, созданные по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. У каждого свои цели и задачи. Женсоветы появились всего год назад, они объединяют сотрудниц компании, в том числе и тех, кто в декрете, а также ветеранов и жен металлургов.

Пикник в Ангарской деревне - первое массовое мероприятие, организованно БрАЗовским Женсоветом. Формат и место проведения выбраны не случайно.

- Одна из важных целей Женского совета - продвижение семейных ценностей. В «Ангарской деревне» семьи могут спокойно прогуляться в приятной атмосфере, на свежем воздухе, - рассказала председатель Женского совета БрАЗа Ирина Вычерова. -

Мероприятие организовано в том числе и для сплочения коллектива. Взрослые знакомятся, находят общие интересы, детишки вместе играют.

Помимо игр программа включала в себя экскурсии, научное шоу, шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы, а также завтрак на траве. Желающим перекусить предлагали сэндвичи и фрукты, а также уютные пледы.

- Очень здорово, много активностей для детей, развлечений, очень много возможностей узнать об истории нашего города, в том числе и ребятишкам. Здорово, интересно, весело, все продумано, - говорит Алена Кириллова, жена сотрудника БрАЗа.

- Здесь так хорошо, весело, ребятишек много. Погода прекрасная, радостная, солнечная. Мне вообще очень нравится в «Ангарской деревне». И море тут, и лес, - делится ветеран БрАЗа Любовь Евдокимова.

Однако организация досуга заводчан – не единственная задача Женсовета. Круг намного шире и глобальнее — вовлечение женщин в общественную деятельность на уровне города и региона, социальная работа, волонтерство, защита прав детей и помощь пожилым.

Кстати, одна из инициатив Женсоветов РУСАЛа уже получила воплощение. С июля прошлого года семьям сотрудников, воспитывающих детей-инвалидов, компания перечисляет по 10 тысяч рублей ежемесячно.