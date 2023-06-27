Россияне вновь начали планировать отдых заранее

После кризиса глубины продаж, наблюдающегося последние несколько лет, россияне вновь начинают планировать свой отдых заблаговременно, сообщают «Известия».

Конечно, уточняет Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел», о массовости речи пока не идет. Многих туристов по-прежнему интересуют только ближайшие даты, а хорошей глубиной можно считать пару месяцев. Но в любом случае позитивные изменения налицо. И уже есть те, кто уже активно интересуется турами на весну 2024 года.

В компании Anex рассказывают, что после пандемии, событий прошлого года, планировать путешествия заранее было непросто, бронирований на значительную глубину стало меньше.

«Однако сейчас мы видим, что тенденция возвращается. Это связано в первую очередь с изменением предпочтений самих туристов. Раньше было так: сидим на чемоданах и ждем, что подешевле, – и так по несколько раз в год. Сейчас потребности ушли в пользу личного комфорта и безопасности. Мы фиксируем увеличение спроса на премиальный турпродукт, отели более высокого уровня. Тем самым, бронируя заранее, туристы точно уверены, что в нужные даты отправятся в определенный отель. Ведь у многих очень жесткий график отпусков», – говорят в пресс-службе Anex.