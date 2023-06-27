Программа льготного автокредитования банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам июня

Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по программе льготного автокредитования в июне 2023 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали продукты банков-участников программы льготного автокредитования. При составлении рейтинга включались в расчёт размер процентной ставки, ежемесячных платежей, сумма, срок и полная стоимость кредита. Дополнительно рассматривались надежность и значимость банка на рынке, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, ограничения по возрасту автомобиля, преимущества для зарплатных клиентов, количество программ страхования и возможность их выбора, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий, количество документов при оформлении кредита и условия его досрочного погашения.

Программа льготного автокредитования банка «Открытие» по всем этим параметрам вошла в тройку лучших на рынке, заняв третье место.

Банк «Открытие» участвует в программах льготного автокредитования Минпромторга РФ с момента их возобновления - с 1 августа 2022 года.

Сейчас в «Открытие Авто» можно получить льготное финансирование на покупку нового электромобиля под залог приобретаемого электрокара, сроком до 7 лет, с первоначальным взносом от 10%. Наилучшая ставка в 10,8% доступна при оформлении страхования приобретаемого авто, а также подключения услуги «Ставка автомобилиста». Программа льготного автокредитования предполагает субсидирование скидки на электромобиль в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей.