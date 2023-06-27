Дебетовая Opencard банка «Открытие» признана лучшей на рынке для оплаты ЖКХ с кешбэком

Банк «Открытие» возглавил рейтинг лучших дебетовых карт с кешбэком за оплату услуг ЖКХ в июне 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Авторы исследования проанализировали дебетовые карты с кешбэком за оплату услуг ЖКХ в топ-100 банков России по активам. При определении наиболее выгодных клиентам вариантов, помимо условий обмена баллов кешбэка на рубли и количества бонусных категорий, учитывались величина кешбэка у партнеров, размер ставки на остаток средств на счете карты, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятий наличных, набор дополнительных сервисов, а также надежность и значимость банка на рынке.

По совокупности этих критериев карта Opencard признана лучшей дебетовой картой с кешбэком за оплату услуг ЖКХ.

По дебетовой Opencard держатель может получать 5% за оплату ЖКХ на сумму до 3 000 рублей в месяц (клиенты со статусом «Плюс» - до 5 000 рублей) и 1% на все покупки. Также клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, бесплатное снятие и внесение наличных в объединенной банкоматной сети «Открытия», ВТБ, РНКБ и банков-партнеров, скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусными рублями на travel.open.ru. Карта выпускает на базе платежной системы МИР.